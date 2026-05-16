Domenica inaugurazione della nuova location di “Espressioni d’arte”

La Chiesa di Santa Maria della Fontana, punto di riferimento culturale permanente a Brindisi per cittadini e turisti.

Domenica 17 maggio 2026, alle ore 19:30, si svolgerà l’inaugurazione della nuova location espositiva di Espressioni d’Arte a Brindisi: la Chiesa di Santa Maria della Fontana, conosciuta anche come ex Chiesa dei Cappuccini. Questo luogo di grande valore storico e architettonico sta per vivere una trasformazione significativa, diventando uno spazio dedicato all’arte contemporanea e a molteplici forme di espressione artistica.

La scelta di questa chiesa non è casuale: la struttura, attualmente chiusa al culto, tranne che il sabato pomeriggio, sarà aperta praticamente ogni giorno per ospitare esposizioni che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle arti grafiche, dalla video art fino alle installazioni e alla poesia. Questa molteplicità di linguaggi artistici permetterà la creazione di un percorso espositivo stratificato e coinvolgente, capace di instaurare un dialogo con le sensibilità contemporanee e di offrire una riflessione profonda sull’estetica e sull’esistenza attraverso il potere evocativo dell’arte.

L’intento è quello di trasformare la Chiesa di Santa Maria della Fontana in un punto di riferimento culturale permanente per cittadini e turisti, consentendo loro di immergersi nella bellezza storica del luogo sacro, che si fonderà armoniosamente con le proposte artistiche in mostra, pur consentendo l’uso al culto nel sabato pomeriggio. Questa iniziativa contribuirà inoltre alla destagionalizzazione dell’offerta culturale della città di Brindisi, seguendo un modello già sperimentato con successo ad Ostuni, nella Chiesa dello Spirito Santo, dove l’arte ha dato nuova linfa a un edificio storico, rendendolo vivo e frequentato durante tutto l’anno.

A guidare questa nuova avventura sarà l’artista Maurizio Sardanelli, nominato responsabile pro tempore dal Consiglio Direttivo di Espressioni d’Arte. Sardanelli è una figura di spicco nel panorama artistico brindisino e nazionale, noto per la sua competenza e per l’impegno nella promozione delle arti visive. La sua leadership garantirà un’attenta cura nella gestione degli eventi espositivi e nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale legato alla nuova sede. Condurrà la serata la giornalista Anna Consales e gli intermezzi musicali saranno a cura di Raffaele Argentieri Jr. In conclusione, l’inaugurazione della Chiesa di Santa Maria della Fontana, come nuova sede di Espressioni d’Arte, rappresenta un’importante occasione per Brindisi, che arricchisce il proprio tessuto culturale con uno spazio dinamico e innovativo. Questa iniziativa non solo contribuisce a preservare e valorizzare un bene storico significativo, ma offre anche una piattaforma stimolante per artisti e appassionati, consolidando il ruolo della città come centro vivace di creatività. In occasione dell’inaugurazione, Espressioni d’Arte presenta la Collettiva d’arte “Oltre il visibile”.

Espressioni d’Arte è un’associazione che si occupa della divulgazione di ogni forma d’Arte e crede moltissimo nella collaborazione con altre associazioni o Enti nel fare rete. La cittadinanza è invitata a partecipare.