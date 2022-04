DOMENICA LA PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE “MURO TENENTE – PARCO ARCHEOLOGICO LUNGO L’APPIA ANTICA”

Presentazione Nuova Pubblicazione

“Muro Tenente – Parco Archeologico lungo l’Appia Antica”

Domenica 10 Aprile, ore 10:00

Parco Archeologico di Muro Tenente

Strada Provinciale, 73, Mesagne – Latiano (BR)

Ingresso e partecipazione all’evento in programma: libero e gratuito

Infoline:

Dott. Christian Napolitano 3297188128

Facebook: Parco Archeologico di Muro Tenente

Instagram: muro tenente parco

info@coopimpact.it

www.murotenente.org

Una guida che è anche un affascinante viaggio nel tempo: “Muro Tenente, Parco archeologico lungo

l’Appia Antica” è la nuova pubblicazione dedicata al Parco dei Messapi situato sulla strada provinciale

n.73, tra Mesagne e Latiano.

Domenica 10 aprile 2022, alle ore 10, il volume sarà presentato a Muro Tenente dai due autori, GertJan Burgers e Christian Napolitano, rispettivamente direttore scientifico e coordinatore del Parco

Archeologico.

Interverranno Maria Piccarreta, segretario regionale del ministero della Cultura per la Puglia, Toni

Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne, Mino Maiorano, sindaco di

Latiano, Giovanni Luca Aresta, deputato, e Mauro Vizzino, presidente della commissione Sanità della

Regione Puglia.

La presentazione sarà preceduta da una visita guidata gratuita nei terreni di nuova acquisizione del

Parco e da laboratori didattici per bambini.