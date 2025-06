Domenica la Processione del Corpus Domini

Domenica 22 giungo, dopo la celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30 in Cattedrale, ci sarà la Processione del Crìorpus Domini ed è usanza addobbare le strade con fiori, drappi, coperte e luci per accogliere il Santissimo Sacramento durante la processione.

I fedeli sono invitati ad addobbare finestre e balconi e, se possibile, creare infiorate lungo il percorso della processione, o più semplicemente anticipare il passaggio del Santissimo lasciando cadere petali di vario colore.

Questo il percorso della Processione:

piazza Duomo, via Montenegro, viale Regina Margherita, piazza Vittorio Emanuele, corso

Garibaldi, piazza Vittoria, via Santi, via Casimiro, via Duomo, piazza Duomo.