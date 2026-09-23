Domenica la quarta edizione di “Vendemmia in famiglia”

Una giornata dedicata alla terra, alle tradizioni pugliesi e al piacere di stare insieme. È questo lo spirito della quarta edizione di “Vendemmia in Famiglia”, l’iniziativa promossa dall’Azienda Agricola Pugliese Velia, in collaborazione con Eventi & Eventi – Candida e Raffaele, che torna il 27 settembre alla Masseria Gabellotto, sulla SP 40 a Brindisi. L’appuntamento nasce per offrire a famiglie, adulti e bambini l’opportunità di vivere da vicino la campagna pugliese, riscoprendo il valore delle tradizioni contadine attraverso la vendemmia, i prodotti della terra e la convivialità. La giornata (27 settembre) prenderà il via alle ore 11:00, con ingresso unico per tutti i partecipanti, e si concluderà alle 13:30. Durante la mattinata sarà possibile condividere una merenda con pane e marmellata, frutta di stagione e un bicchiere di vino per gli adulti, in un’atmosfera semplice e familiare, immersi nella natura. La novità della quarta edizione: quest’anno “Vendemmia in Famiglia” si arricchisce di una nuova proposta. Sarà, infatti, possibile fermarsi a pranzo e proseguire la giornata all’insegna della convivialità, degustando un piatto di orecchiette al sugo, basilico e cacioricotta, preparate al momento. Un piatto semplice e genuino, fortemente legato alla tradizione gastronomica pugliese, pensato per riportare al centro il piacere di sedersi insieme a tavola e condividere il cibo, proprio come avveniva un tempo nelle famiglie e nelle comunità rurali. L’iniziativa è pensata anche per i più piccoli, ai quali saranno riservate tante sorprese da scoprire nel corso della giornata. A tutti i partecipanti viene consigliato un abbigliamento comodo, adatto a trascorrere del tempo all’aperto e a vivere pienamente l’esperienza in campagna. Per partecipare alla quarta edizione di “Vendemmia in Famiglia” è previsto un costo di 20 euro a famiglia, fino a un massimo di tre persone, mentre ogni partecipante aggiuntivo potrà accedere con un ticket di 10 euro. Il ticket comprende la merenda con pane e marmellata, frutta di stagione e un bicchiere di vino per gli adulti. I ticket potranno essere ritirati entro il 24 settembre presso “C’era una volta – Da Velia”, in via Gallipoli 28 a Brindisi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Velia al 327 984 5003 oppure Candida al 347 683 1259. Gli organizzatori invitano inoltre i partecipanti a rispettare l’ingresso unico delle ore 11:00, così da consentire a tutti di vivere l’esperienza secondo il programma previsto. “Vendemmia in Famiglia” rappresenta così un’occasione per riscoprire il legame con la terra e con le tradizioni locali, attraverso un’esperienza pensata per mettere insieme generazioni, sapori e memoria, valorizzando quella dimensione familiare e conviviale che da sempre caratterizza la cultura pugliese. Il 27 settembre, alla Masseria Gabellotto sulla SP 40 a Brindisi, sarà una giornata da vivere insieme: tra uva, campagna, vino, cucina tradizionale e il piacere di condividere un momento speciale con la propria famiglia.