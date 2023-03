Un’esplorazione sensoriale unica e di grande appeal. Per la prima volta ANAG Puglia (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti) mette in gioco le Acqueviti Salentine in abbinamento ai Formaggi Biologici di Masseria Cinque Santi. Ed è subito amore. L’evento sarà guidato da Lina Cucugliato, titolare della biomasseria e da Annamaria De Luca -Delegata ANAG Puglia