DOMENICA “NATALE NELLA MASSERIA CILLARESE”

Bella iniziativa promossa domenica prossima (11 dicembre) dai proprietari di Masseria Cillarese, a Brindisi. La giornata è pensata per regalare il sogno del Natale ai bimbi che potranno consegnare personalmente la loro letterina a Babbo Natale e i suoi Elfi. Prima di arrivare alla casa di Babbo Natale si segue un percorso all’interno della Masseria dove i piccoli con i genitori incontreranno diversi personaggi in 3 diverse sale ognuna con 2 personaggi con cui intrattenersi e farsi le foto. Durante il percorso tra una sala e l’altra si potranno incontrare altre mascotte per intrattenere durante i tempi di attesa.

In caso di tempo incerto o brutto la struttura ha ampie zone coperte.

Si accede su prenotazione al 329 4711712 Arabella