Domenica nel Duomo di Brindisi “Cori in Cattedrale”

Domenica 7 dicembre alle 11.30, nel suggestivo scenario del Duomo di Brindisi, si svolgerà l’evento di celebrazione “Cori in Cattedrale”. Come ormai da tradizione, gli studenti del Liceo Musicale “Giustino Durano”, con coro e musicisti delle classi di Esecuzione ed Interpretazione, animeranno la celebrazione eucaristica nella Basilica Cattedrale di Brindisi, alla presenza di Don Mimmo Roma.
Gli studenti del Liceo Musicale Durano, guidati dai docenti di Esecuzione ed Interpretazione Buttazzo, Chirilli, Camardella, Scogna, Buzzanga e Tarantino eseguiranno dei brani natalizi di repertorio classico: Mozart (K220, K618) Cantate domino di G. F. Haendel, Panis angelicus di C. Frank, Agnus Dei di C. A. Charpentier.
Il Liceo Musicale del Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano, guidato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, sempre aperto alle richieste provenienti dal territorio, ha voluto mettere a disposizione della collettività le proprie competenze, in un tempo speciale come quello del Natale, per contribuire alla dignità della liturgia, con l’eleganza della sua musica.
In un contesto solenne come quello della Cattedrale di Brindisi, la compagine corale sarà accompagnata da un ensemble formato da studenti di violino, flauto, tromba e organo nell’esecuzione di musiche suggestive di elevato livello.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.