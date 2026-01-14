Domenica nell’ex Convento Santa Chiara “Sapòri Antìcu – Vinu e Poesìe ti na Vota”

“Sapòri Antìcu – Vinu e Poesìe ti na Vota”

Letture in vernacolo, musica popolare e degustazioni alla Biblioteca del Vicolo

Domenica 18 gennaio 2026 – ore 19.00 | Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi

Una serata all’insegna della memoria, della convivialità e delle tradizioni locali: domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.00, la Biblioteca del Vicolo, all’interno del complesso dell’Ex Convento di Santa Chiara, ospita l’evento “Sapòri Antìcu – Vinu e Poesìe ti na Vota”, un appuntamento che unisce letture in vernacolo brindisino, musica popolare dal vivo e degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio.

L’evento culturale è ideato, progettato e sviluppato dalla Biblioteca del Vicolo, all’interno delle attività di valorizzazione del patrimonio immateriale e della memoria popolare promosse dal Santa Spazio Culturale.

La degustazione enogastronomica rientra invece tra le attività del progetto:

“Brindisi Mare d’Inverno”

Progetto finanziato dalla Regione Puglia – POC Puglia 2021–2027

Area tematica 3 – Linea di intervento 3.2

Potenziamento e qualificazione dell’InfoPoint turistico comunale – Annualità 2025,

nell’ambito delle azioni di promozione del territorio e delle iniziative diffuse nel centro storico.

Il libro e l’autrice

Protagonista dell’incontro sarà il libro:

“Sapori anticu: sapori ti nna vita ca è passata – Raccolta di poesie in vernacolo brindisino”

di Silvana Di Emidio, voce autentica della poesia popolare brindisina.

Attraverso letture e intermezzi narrativi, l’autrice accompagnerà il pubblico in un viaggio nella Brindisi “ti na vota”, tra scene di vita quotidiana, relazioni familiari, ricette, profumi e piccoli rituali che hanno segnato la memoria collettiva della città, con momenti di ironia, dialogo e partecipazione diretta del pubblico.

Silvana Di Emidio si avvicina alla poesia giovanissima: la sua prima composizione nasce nel 1968, dedicata alla madre scomparsa. Dopo una prima produzione in lingua italiana, sceglie il vernacolo brindisino come strumento espressivo privilegiato per raccontare il mondo domestico, i rapporti sociali e la cultura popolare del territorio. Accanto alla poesia, si dedica anche alla scrittura di brevi scene teatrali e testi umoristici, oltre alla narrazione in versi dei piatti tipici locali, trasformando il cibo in memoria culturale condivisa.

Letture sceniche

Ad alternarsi nelle letture sarà una compagnia di interpreti che darà voce ai testi in vernacolo, ricreando l’atmosfera delle case e delle piazze di una volta:

Dario Fioravante

Nina Pisani

Mina Sammarco

Anna Daccico

Musica popolare dal vivo

Canti popolari, ritmi tradizionali e sonorità folk accompagneranno le letture, trasformando l’incontro in un vero momento di condivisione, dove parole, musica e memoria si intrecciano in un clima informale e partecipato.

La serata sarà accompagnata dal Manita Trio, con:

Alexandro Castrignano – chitarra e voce

Oronzo Marseglia – tamburo e voce

Angelo De Carlo – fisarmonica e voce

Degustazione finale

A conclusione dell’evento, il pubblico potrà partecipare a una degustazione di vino e prodotti tradizionali locali, inserita nel programma delle attività del progetto Brindisi Mare d’Inverno, per proseguire la serata in un clima conviviale tra musica, racconti e sapori del territorio.

Cura dell’evento e ringraziamenti

La serata è curata da Francesco Mauro, con il supporto di Luna Cantanna e Giulia Antonaci per la Biblioteca del Vicolo, e con il supporto tecnico di Nicola Bruno.

Un ringraziamento va alla Pro Loco di Brindisi per il supporto nella comunicazione e diffusione dell’iniziativa.

L’evento si svolge presso la Biblioteca del Vicolo, spazio di comunità ospitato all’interno del Santa Spazio Culturale, nel complesso monumentale dell’Ex Convento di Santa Chiara, luogo storico restituito alla città come presidio culturale e sociale.

Informazioni evento

Dove: Biblioteca del Vicolo – Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi – Via Santa Chiara, 2 (Vicino al Duomo)

Quando: Domenica 18 gennaio 2026

Orario: Ore 19.00

Ingresso: Libero fino a esaurimento posti