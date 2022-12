DOMENICA OPEN DAY ALL’ALBERGHIERO “PERTINI”

Open Day dell’Istituto Alberghiero “S. Pertini” di Brindisi Domenica 04 dicembre 2022,

ore 9:30 – 12:30

Domenica 04 dicembre 2022, ore 9:30 – 12:30, presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi con sede in Via Appia n. 356, si terrà il secondo Open Day in presenza. L’incontro con gli alunni frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria di primo grado e con i loro genitori, è finalizzato a presentare l’offerta formativa dei vari settori della scuola: enogastronomia, servizi di sala e vendita, prodotti dolciari artigianali e industriali e accoglienza turistica. La presentazione dell’Istituto avverrà anche attraverso la video testimonianza diretta di ex studenti dell’Alberghiero di Brindisi che grazie a questo percorso di studi si sono affermati, con successo , nel mondo del lavoro e professionale sia in Italia che all’estero. In occasione di queste giornate finalizzate all’orientamento in entrata per l’anno scolastico 2022-23, saranno aperti e funzionanti i laboratori riguardanti i quattro indirizzi professionalizzanti . L’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. “S. Pertini” oltre a far raggiugere agli studenti elevate , attuali e richieste competenze professionali , consente di acquisire una preparazione completa in tutte le discipline dell’area comune per accompagnarli nella loro eventuale scelta di un percorso di studi in ambito Universitario , di iscrizione a IIS o a Master di Alta specializzazione .

E’ possibile consultare sul sito Web la pagina dedicata all’Istituto Alberghiero S. Pertini di Brindisi dove, cliccando sulla sezione Open Day, si potrà visitare virtualmente l’istituto e conoscere il calendario dei successivi incontri in presenza. Per ulteriori richieste potranno essere contattati i referenti per l’orientamento dell’istituto alberghiero: professoressa Maria Chirico (cellulare: 3479714246; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it); professor Gianluca Vantaggiato (cellulare: 392201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it).