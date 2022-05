DOMENICA PARTE IL PROGETTO “IL CASTELLO DEI GIOVANI”

Domenica 29 maggio Parte il progetto “Il Castello dei giovani”, visite guidate e attività

laboratoriali in collaborazione con le studentesse del Liceo “Palumbo” di Brindisi presso il

Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Domenica 29 maggio, si terrà l’iniziativa “Il Castello dei giovani”, nell’ambito del Pcto, Percorsi per

le competenze trasversali e per l’orientamento, siglato tra il Liceo delle scienze umane e liceo

linguistico “Ettore Palumbo” di Brindisi e la Associazione “Le Colonne”.

Il progetto è nato per avvicinare la cosiddetta Generazione Zeta al tema dell’educazione al patrimonio

e per sperimentare assieme ai giovanissimi nuove modalità di fruizione e comunicazione del

patrimonio. Si parte alle ore 10 con il laboratorio “Costruiamo il Castello” dedicato a bambini di età

compresa tra i 6 e i 10 anni. Dopo la visita guidata a misura di bambino presso il maniero, i giovani

visitatori si divideranno in squadre e si trasformeranno in piccoli ingegneri costruendo un castello.

“Ringraziamo la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Oliva, – dichiara la Presidente della

Associazione Le Colonne – per la fiducia riposta nel programma proposto e tutte le studentesse per

l’impegno profuso e la serietà dimostrata nelle varie attività a cui hanno preso parte”

Per info e prenotazioni contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a

castellodicarovigno@gmail.com

Si invita la cittadinanza a partecipare.

