DOMENICA “PRANZO IN ROSA” PER UNA RACCOLTA FONDI DA DESTINARE ALL’ACQUISTO DI DUE LETTINI ELETTRICI

La sezione brindisina dell’Associazione “Cuore di Donna” organizza per domenica prossima, 19 dicembre, il “Pranzo in rosa”, un’occasionale conviviale per una raccolta fondi mirata all’acquisto di due lettini elettrici per disabili e persone in difficoltà di deambulazione da donare al Distretto Socio-Sanitario dell’Asl di Brindisi posto in Via Dalmazia, sede dei poliambulatori, e presso la UOSD di radiologia senologica dell’ex Ospedale “Melli” di San Pietro Vernotico. L’iniziativa rientra nel progetto i “Lettini del cuore” che la sezione brindisina ha lanciato per venire incontro anche ai pazienti che hanno difficolta di deambulazione e si terra nella splendida cornice di “Tenuta “Moreno”, grazie anche al supporto di alcune aziende locali che hanno aderito per il raggiungimento dell’obiettivo. “Cuore di donna” è un gruppo di donne operate al seno e non, unite da un unico obiettivo: fornire sostegno alle donne che affrontano il cancro e per la lotta contro i tumori femminili. L’associazione dall’ottobre 2015 ha messo in atto una serie di iniziative sul territorio volte alla sensibilizzazione e all’informazione. Per informazioni cuoredidonnabrindisi@gmail.com