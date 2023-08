DOMENICA PROSSIMA A BRINDISI LA “SCALINATA DEI PITTORI”

Anche quest’anno, si ripropone, in uno scenario unico, in questo scorcio del lungomare di

Brindisi, la Rassegna di Arti Figurative, la molto nota “SCALINATA DEI PITTORI, che dagli anni

novanta ha incorniciato la bellissima Scalinata Virgiliana, riscuotendo enormi successi e consensi

da parte del pubblico e dei numerosi turisti presenti.

Intorno alle ore 19.00, l’atmosfera si arricchirà ulteriormente con la magica performance

pianistica del M° Ivano Barbiero. In un connubio affascinante tra melodie di pop contemporaneo e

classici intramontabili della musica leggera internazionale, il pianista regalerà un’interpretazione

straordinaria che toccherà le corde più intime dell’animo di chi ascolta. Per la prima volta un pianoforte

alloggerà sulla Scalinata virgiliana in un connubio tra arte pittorica e musicale.

ENDAS PROV. LE di Brindisi, nel programma “Nuovi Orizzonti” ha inserito questa

manifestazione nell’ambito dei propri eventi artistico-culturali con la collaborazione ed il

patrocinio del Comune di Brindisi, Assessorato alla Cultura che hanno dimostrato piena

disponibilità e sensibilità per il ritorno di questa rassegna.

La manifestazione avrà luogo

Domenica 27 Agosto 2023

dalle ore 9.00 alle ore 22.30

Alla rassegna saranno presenti circa quarantacinque artisti provenienti dalle varie provincie

pugliesi. Molti di essi sono conosciuti sul territorio nazionale ed internazionale. La stessa, inoltre è

sempre caratterizzata per la grande eterogeneità delle opere esposte, appartenenti ai più diversi

orientamenti artistici ed alle varie tecniche espressive. I visitatori, nell’angolo più suggestivo della

nostra città potranno quindi ammirare ed apprezzare le opere di tutti gli artisti presenti.