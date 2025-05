Domenica prossima “Andiamo al Cillarese in bici”

DOMENICA 18 MAGGIO 2025 “ANDIAMO AL CILLARESE IN BICI” pedalata in tutta

sicurezza verso il polmone verde della città attraversando il percorso della Marina Militare

al Castello Svevo. La pedalata torna a Brindisi grazie alla collaborazione di più di venti

associazioni della città e la generosità di Coop Alleanza 3.0, Naturasì e Caffè Quaranta.

Un appuntamento fisso di maggio che resiste alla defezioni in città degli eventi BRINDISI

IN BICICLETTA e BIMBIMBICI . Un evento voluto dagli organizzatori proprio per

testimoniare la necessità di continuare a diffondere l’uso della bicicletta nella città di

Brindisi, perfetta per la mobilità “attiva” in bici e a piedi. E creare quel movimento dal basso

per riprendere il discorso delle piste ciclabili, cosi necessarie per la sicurezza delle

persone, per l’abbattimento dell’inquinamento e per una mobilità più salutare. Oltre alla

questione trasporto pubblico e parcheggi che farebbero di Brindisi una città in linea con

gli obbiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La manifestazione ciclistica per le famiglie e bambini propone un nuovo percorso che

potrà interessare giovani e adulti. Tutta la cittadinanza è invitata. L’allegra comitiva

percorrerà la ciclabile in sicurezza raggiungendo il Parco del Cillarese. Al Parco i più

piccoli potranno fermarsi a giocare mentre i più curiosi potranno proseguire per far visita

al bacino del Canale del Cillarese, area naturalistica di estrema bellezza. n

Nel passato crocevia e punto di incontro dell’Appia Traiana e dell’Appia Antica e della

vecchia “Francavilla Brindisi”. Monica Fontanive ( Consigliera Nazionale Fiab Italia e

EPMC ) tra gli organizzatori, vuole porre l’attenzione sulla fruizione del Parco del Cillarese,

polmone verde della città di Brindisi. Promuove l’attenzione sulla manutenzione e

ristrutturazione infinita della ciclabile “Pitacchi” , unica via lontana dalle strade, facilmente

percorribile e capace di collegare i confini della città. E propone la realizzazione di un

Pump Track ( percorso ad anello per bici composto da tratti con curve di tipo parabolico

raccordate a tratti rettilinei con dossi con sequenze di varia altezza ) nella zona dedicata

un tempo alle gare dei modellini di auto. Aderiscono alla giornata di festa in bici le

associazioni: Cicloamici Fiab Mesagne, Casa delle Bicicletta, WWF, Legambiente

Brindisi, Croce Rossa B r i n d i s i , Puliamoilmarebrindisi, Cambiamoci, Brindisi Antiche

Strade, Il Bene che Ti Voglio, Autnotout, ASD GiochiamoInsieme, Eridano, Giardini di

Naila, USAcli, Aurora Basket, Amani, il Consiglio comunale dei ragazzi, Associazione

genitori scuola Europea di Brindisi, Ginnastica Temese, C.S.A. In., comitato provinciale

per l’Unicef di Brindisi, che sarà presente, all’interno del Parco, con una propria postazione

per promuovere e celebrare, anche attraverso i propri gadget solidali, la “Giornata

mondiale del diritto al gioco” . Verranno invitati tutti gli Istituti Comprensivi e le scuole

superiori di Brindisi. La scuola più numerosa verrà premiata. Si potranno noleggiare le bici

presso il rivenditore Hitch bike in Via Osanna 44/46.