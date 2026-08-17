Domenica prossima torna a Brindisi la “Scalinata dei pittori”

Anche quest’anno, si ripropone, in uno scenario unico, in questo scorcio del lungomare di

Brindisi, la Rassegna di Arti Figurative, la tradizionale ed ormai storica “SCALINATA DEI

PITTORI, che già dal 1985 ha incorniciato la bellissima Scalinata Virgiliana, riscuotendo enormi

successi e consensi da parte del pubblico e dei numerosi turisti presenti.

Intorno alle ore 19.00, l’atmosfera si arricchirà ulteriormente con la magica performance

pianistica del M° Ivano Barbiero. In un connubio affascinante tra melodie di pop contemporaneo e

classici intramontabili della musica leggera Per la quarta volta un pianoforte alloggerà ai piedi della

Scalinata virgiliana. A rendere ancora magici questi momenti, varie performance di STREET

TANGO CON I BALLERINI Alessandro De Virgilio e Ilaria Tricarico con la collaboraione di Lia

Marasco in un connubio tra arte pittorica e musicale e danza. ENDAS PROV. LE di Brindisi, nel

programma “Nuovi Orizzonti” ha inserito questa manifestazione nell’ambito dei propri eventi

artistico-culturali con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Brindisi, Assessorato alla

Cultura che hanno dimostrato piena disponibilità e sensibilità per il ritorno di questa rassegna.

La manifestazione avrà luogo

Domenica 23 Agosto 2026

dalle ore 9.00 alle ore 22.30

ESPOSITORI :

ANGELICA PERCHINENNA – ALESSANDRO DE VIRGILIO – ANGELO LEONE – ANNA

GUITTI – ANTONELLA SELLERI – ANTONIA ACRI – ANTONIETTA DEVICIENTI –

COSIMO DI DIO – COSIMO ROMA – DAVIDE CHIONNA – ELENA PICCIOLO – ELEONORA

LIGORIO – ENZA SCHIAVONI – FERNANDO CARACUTA – RENATO CARACUTA –

FRANCESCA CAVALLO –FRANCESCA ROMANO – FRANCESCO DE CAROLIS –

GABRIELLA ESPOSITO – GIOVANNI MIALE – GIOVSNNI TAURISANO – GUIDO CIUCCI

– ISABELLA INGOGLIA – GIUSY PASCIUTI – LUCIA CAIRO – MANUELA TARDIO –

MARINA PASSAMONTI – MARISA PAGLIARA – MINO D’AMICI – NICOLA DI GIULIO –

PINO COLUCCI – KEFA PETRUS – SABINA CIAMPA – SARA LOMBARDO – TIZIANA

MANCARELLA – TONY ANDRIULO – VALERIA COLOSIMO.

Info:

Mino D’Amici (Cell. 340 900 9230)

e-mail : mino.damici@live.it