DOMENICA PROSSIMA VISITA TEMATICA NEL CASTELLO DI CAROVIGNO

“Il Castello di Carovigno: da Fortezza a dimora”, visita tematica domenica 10 aprile

Domenica 10 aprile alle ore 10,30 il Castello Dentice di Frasso sarà protagonista di una visita guidata

tematica dal titolo “Il Castello di Carovigno: da Fortezza a dimora”.

L’evento offre al visitatore l’occasione di ripercorrere le varie fasi che hanno interessato la storia del

suggestivo maniero.

Nato come struttura difensiva, probabilmente in epoca normanna, assume la distintiva forma a

triangolo nel corso del 1500. È a partire dal secolo successivo che ha inizio la trasformazione in

dimora gentilizia grazie alle numerose famiglie illustri che lo hanno abitato. Tra queste la famiglia

Dentice di Frasso con il Conte Alfredo e la Contessa Elisabetta Schlippenbach che nei primi anni del

‘900 ne hanno ampliato e modificato la struttura.

La visita interesserà il meraviglioso atrio del Castello, le sale interne e le segrete che hanno svolto un

ruolo importante nel corso dei secoli, trasformandosi da prigioni a neviere.

La prenotazione alla visita guidata è obbligatoria.

Per info e prenotazioni si può chiamare al numero 3791092451 o inviare una mail a

castellodicarovigno@gmail.com

Riferimenti Social:

Facebook: Castello Dentice di Frasso di Carovigno – Musbi

Instagram: musbicarovigno