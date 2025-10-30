Facebook Instagram
Domenica ritorna “Naviga la storia – Direzione Castello Alfonsino”

Domenica 2 novembre ritorna

Naviga la Storia – “Direzione Castello Alfonsino”

Un viaggio sul mare tra storia, cultura e comunità.

Il Castello Alfonsino di Brindisi torna a essere protagonista della vita culturale cittadina con “Naviga la Storia – Direzione Castello Alfonsino”, un’iniziativa promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto.

L’attività offre ai partecipanti la possibilità di raggiungere il Castello Alfonsino in motobarca, vivendo un’esperienza suggestiva che unisce la scoperta del patrimonio storico con il fascino della navigazione nel porto interno di Brindisi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del Castello, resa possibile dal recente rifacimento della banchina, fortemente voluto dal Soprintendente arch. Antonio Zunno e realizzato grazie alla collaborazione della Prefettura di Brindisi e della Capitaneria di Porto.

Durante la giornata, i visitatori potranno immergersi nella storia del forte, ascoltare racconti e curiosità sulla città per riscoprire il legame tra Brindisi, il suo mare e la sua memoria collettiva.

Partenza: imbarco Banchina Montenegro 

Date e orari: domenica 2 novembre ore 10.30

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.pastpuglia.it/percorsi/000006/navigare-la-storia o tramite email segreterialecolonne@gmail.com o counicazione whatsapp al numero telefonico: 3792653244

