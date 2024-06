Domenica sera visita guidata nel Castello di Carovigno

Domenica 23 giugno a partire dalle ore 18, si terrà una suggestiva visita guidata del Castello

Dentice di Frasso di Carovigno, seguita da un approfondimento sulle origini e la tradizione della

notte di San Giovanni.

La prima parte della visita sarà dedicata alla storia millenaria del castello e agli eventi che lo

hanno reso, a partire dall’originale fortezza militare, l’attuale dimora gentilizia.

Dalle 19.30, verso l’ora del tramonto, si parlerà dei riti propiziatori e delle credenze popolari che

caratterizzano la notte di San Giovanni, come la raccolta di erbe, fiori di campo e noci acerbe e

come il rito apotropaico dell’accensione dei falò.

L’evento è curato dall’Associazione le Colonne con l’intento di offrire ai visitatori l’occasione in cui

il bellissimo maniero è sì al centro del racconto, ma si fa anche scenario ideale di quelle tradizioni

che costituiscono l’essenza del nostro territorio.

Questa festività, infatti, affonda le sue radici nella religione cattolica, celebrando la nascita di San

Giovanni Battista, ma conserva dei fortissimi legami con i riti pagani del solstizio d’estate.

La prenotazione all’evento è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:

www.pastpuglia.it