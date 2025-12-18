Domenica sui corsi di Brindisi “Il canile va in città”

L’appuntamento, organizzato dai volontari delle due associazioni presenti in canile, dalla BMS e dal Comune di Brindisi, si svolgerà domanica 21 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 lungo Corso Garibaldi, Corso Umberto e Piazza Vittoria.
I nostri amici ti aspettano per incontrarti e, magari, trovare una famiglia per sempre
✨ Questo Natale scegli un amore che non si scarta: adotta e cambia una vita. ✨
Non mancare 🐕💖👨👩👧👦💖🐈⬛
I volontari saranno a disposizione per qualsiasi informazioni sui cani e sulle adozioni.