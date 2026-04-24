Domenica ultima sfida di regular season contro Castellaneta al PalaZumbo

Ultimo appuntamento della regular season per la Dinamo Brindisi che domenica 26 aprile alle ore 18:00 tornerà sul parquet del PalaZumbo per affrontare la Valentino Basket Castellaneta.

Una sfida che chiude la stagione regolare ma che avrà ancora tanto da dire. La Dinamo, già certa della qualificazione ai playoff, arriva all’appuntamento forte di quattro vittorie consecutive, l’ultima conquistata sul campo di Mola. Un momento positivo che testimonia la crescita e la solidità del gruppo, ora chiamato a compiere l’ultimo sforzo per definire il miglior piazzamento possibile in classifica in vista della post season e conoscere l’avversaria del primo turno. All’andata fu la Dinamo ad imporsi con il punteggio di 87-84, al termine di una partita tutt’altro che semplice, in cui i biancazzurri dovettero inseguire a lungo prima di piazzare il break decisivo nella seconda metà di gara.

L’avversario – Di fronte ci sarà però una squadra affamata e determinata. Castellaneta è reduce da una vittoria pesantissima contro Catanzaro, un successo che tiene vive le speranze di salvezza diretta. La formazione tarantina arriverà quindi al PalaZumbo con grande intensità, pronta a giocarsi tutto e senza concedere nulla, in una gara che si preannuncia combattuta e carica di tensione. Il roster di Castellaneta è guidato da Oyo, miglior realizzatore con oltre 16 punti di media, affiancato dalla guardia Daniele Buo, Contini e Diaz rappresentano riferimenti importanti, garantiscono presenza e continuità realizzativa, mentre il contributo di Postigo, Spina e Tamulis garantisce profondità alle rotazioni.

Servirà dunque una Dinamo attenta, concreta e pronta a gestire i momenti della partita per chiudere al meglio la regular season davanti al proprio pubblico e lanciarsi con fiducia verso i playoff.

Arbitri dell’incontro: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba) – Buonasorte Francesco di Mnafredonia (Fg)