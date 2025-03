Domenica ultimo appuntamento della rassegna “Se suoni una storia”

“SE SUONI UNA STORIA” (domenica 23 marzo 2025, ore 18.30)

Il Circolo Arci Movimenti Aps propone presso Movimenti Laboratorio Urbano di Brindisi l’ultimo appuntamento della rassegna “SE SUONI UNA STORIA” in programma domenica 23 marzo 2025 alle 18.30. Nata dalla collaborazione tra “Pupilla” Libreria indipendente (BR) e il collettivo musicale “Desuonatori” (Puglia), la proposta mira a coinvolgere bambini e adulti in un momento poetico e musicale unico, gioioso e condiviso.

“Per ogni appuntamento ci sarà una storia – si legge nella descrizione dell’evento – per ogni storia, una musica Gli ascoltatori avranno l’opportunità di attraversare una duplice narrazione: la voce narrante della libraia e la colonna sonora ideata ad hoc, eseguita dai musicisti del collettivo”.

Il terzo appuntamento ospiterà Valerio Daniele al chitarra elettrica che accompagnerà le letture scelte e interpretate da Chiara Sergio. L’interpretazione di un prestigioso albo (finalista Orbil 2024) si unirà ad una colonna sonora composta ed eseguita dal compositore salentino (Premio Rota 2023).

“C’è un tempo per ogni cosa – continua la descrizione – il tempo che ci piace di più è quello lento, in cui le esperienze ti si cuciono addosso, sedimentano, trovano parole nuove e sincere da esprimere. Nei precedenti incontri abbiamo accolto un pubblico attento e vivace di persone di età compresa tra i 12 mesi e i 99 anni. Una nuova sfida per noi, far dialogare gli albi con strumenti musicali, un tessuto di storie e note, un gioco che stiamo costruendo tra musica e parole”.

Chiara Sergio è libraia appassionata e curiosa. Da sempre i suoi interessi si muovono tra l’arte e la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, la danza, i musei e il teatro. Formatrice e conduttrice di atelier creativo-espressivi da circa 20 anni, ha lavorato con bambini, adolescenti, anziani, nell’ambito del benessere, della diversa abilità, e, in equipe, anche della terapia psichiatrica.

Chitarrista, compositore e produttore dallo sguardo sempre rivolto verso nuovi orizzonti sonori ed espressivi, Valerio Daniele è fondatore di “Desuonatori”, collettivo di musicisti e coordinamento di autoproduzioni nato in Puglia con lo scopo di creare un terreno fertile per le produzioni musicali inedite di frontiera. Attualmente è impegnato in vari progetti musicali dal linguaggio ibrido fra post-rock, elettronica, musiche improvvisate e world music e nella realizzazione di colonne sonore per il teatro e il cinema (per l’ultima delle quali – sul film “Il tempo dei giganti” – è risultato vincitore del Premio Rota 2023). Chora Studi Musicali è il suo studio di produzione, fra i più attivi della scena musicale pugliese.

Prenotazione obbligatoria al 3899934759 – email arcimovimentiaps@gmail.com.

L’ingresso è riservato ai soci Arci con un contributo di 5 euro.

Il Laboratorio Urbano movimenti di Brindisi è in Via Felice Carena.