Domenica “Viva gli anziani” a cura della Comunità di Sant’Egidio

Il Programma “Viva gli Anziani!” della Comunità di Sant’Egidio dal 10/04/2019, data in cui è stato sottoscritto il protocollo di intesa con il Comune di Brindisi, è presente nel territorio cittadino, proponendosi come modello di protezione per fare in modo che sempre meno anziani vengano lasciati soli, dimenticati o abbandonati e per fare sì che il modello della domiciliarità in risposta alla sempre crescente istituzionalizzazione delle persone anziane, trovi un’effettiva possibilità di esistenza. Per favorire l’incontro e contrastare l’isolamento la Comunità di Sant’Egidio organizza in occasione della “Giornata Mondale dei nonni e degli anziani”, in collaborazione con la Cattedrale, una serata dedicata all’amicizia a cui tutti sono invitati a partecipare! “Nella vecchiaia non abbandonarmi” è questo il tema scelto da Papa Francesco per la quarta edizione di questa importante festa. Non abbandoniamo i nostri anziani che sono i pilastri della nostra storia e della nostra società. Viviamo, a partire dalla stagione estiva, nuovi legame che saranno ci aiuteranno a costruire un’alleanza tra anziani e tra generazioni diverse.

Domenica 28/07/2024 alle ore 19.00, sarà celebrata la messa, successivamente, alle ore 20.00 inizierà la festa con un rinfresco preparato dalla “Caffetteria Nervegna”! Sarà una bella occasione per permettere a tanti anziani di vivere una serata in allegria e allo stesso tempo sarà un’opportunità per conoscere la Comunità di Sant’Egidio e mettersi a disposizione e al servizio di coloro che sono più fragili con l’obiettivo di cambiare la città, renderla sempre più inclusiva! Vi aspettiamo!