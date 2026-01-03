Don Cosimo Schena al Festival “Il Conviviale”: domani a Brindisi la presentazione del libro “Da quando ti ho trovato”

Don Cosimo Schena al Festival “Il Conviviale”: a Brindisi la presentazione del libro

“Da quando ti ho trovato”

con Tempesta

Domenica 4 gennaio 2026, ore 19:00 – Biblioteca del Vicolo (Ex Convento di Santa Chiara). Modera Anna Saponaro.

Brindisi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del Festival dell’Enogastronomia “Il Conviviale” (4–5 gennaio 2026): domenica 4 gennaio alle ore 19:00, presso la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale, Ex Convento di Santa Chiara (Via Santa Chiara, 2 – zona Duomo), Don Cosimo Schena sarà protagonista di un incontro speciale per presentare il suo nuovo libro “Da quando ti ho trovato” (Piemme), scritto insieme a Tempesta, la sua amata cagnolina.

Non una semplice presentazione, ma un momento di ascolto e condivisione: il libro racconta una storia vera fatta di fragilità, rinascita, fede e amicizia. Un legame che diventa linguaggio del cuore e che parla a chiunque abbia attraversato il dolore, la solitudine, ma anche la speranza di ricominciare.

A moderare l’incontro sarà Anna Saponaro, che accompagnerà il pubblico in un dialogo profondo e accessibile, capace di intrecciare racconto personale e domande universali: che cos’è davvero la fedeltà? Chi ci salva nei giorni in cui ci sentiamo smarriti? E come può un incontro — a volte silenzioso, a volte a quattro zampe — cambiare il corso di una vita?

La presentazione rientra nel programma ufficiale del Festival “Il Conviviale”, evento dedicato alla cultura del cibo, dell’incontro e delle relazioni, promosso con la partecipazione di Pro Loco Brindisi, Fondazione Nuovo Teatro Verdi e Slow Food Brindisi APS.