DON MIMMO ROMA HA FESTEGGIATO IL SUO COMPLEANNO

Mercoledì 9 agosto don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale di Brindisi, ha festeggiato il suo quarantunesimo compleanno e sono stati tantissimi i fedeli che hanno voluto partecipato alla Santa Messa che ha celebrato alle ore 19.00. Don Mimmo ha ringraziato tutti per avere voluto condividere con lui un giorno così importante. Presente anche la sua famiglia. La Messa è stata animata dai RUAHart Artistic Worship. È stata ricordata Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, vergine e martire, Carmelitana e patrona d’Europa, che proprio il 9 agosto 1942 trovò la morte con la sorella Rosa nella camera a gas del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Così portò a compimento il suo vivo desiderio di “essere un olocausto per il suo popolo”. “Si può acquistare una scienza della croce solo se si comincia a soffrire veramente del peso della croce”. Proclamata beata nel 1987, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II l’undici ottobre 1998. Nel 1999 è stata dichiarata, con Santa Brigida di Svezia e Santa Caterina da Siena, compatrona d’Europa. Al termine della celebrazione, don Mimmo ha voluto condividere un momento di convivialità con tutti nel cortile interno della Cattedrale fra saluti, abbracci, una fetta di torta e un brindisi augurale. È bello vedere tanto affetto nei confronti di un uomo che non è soltanto il parrocco della Cattedrale, ma molto di più, perché moltissimi sono gli impegni e don Mimmo è sempre disponibile verso tutti. Anna Consales