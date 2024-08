Dona le sue proprietà – che consistono in 14 beni immobili – ai suoi tre figli per evitare di pagare le tasse. E’ accaduto in provincia di napoli, anche se cinque di questi immobili sono localizzati a Torchiarolo. Se n’è accorta la Guardia di Finanza di Torre Annunziata che ha proceduto con il seuqestro di tale patrimonio immobiliare, per un valore complessivo di circa 700mila euro.