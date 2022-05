“DONARE ARRICCHISCE SE STESSI E GLI ALTRI”, DOMENICA 29 MAGGIO PRESSO L’EX CONVENTO S. CHIARA DI BRINDISI

Domenica 29 maggio 2022, alle ore 18.30, presso l’Ex Convento Santa Chiara di Brindisi, si terrà l’incontro “Donare arricchisce se stessi e gli altri”, organizzato dalla sezione territoriale ADISCO-ODV di Brindisi in collaborazione con la Scuola di Musica Girolamo Frescobaldi, finalizzato alla promozione della cultura del dono solidale e gratuito del sangue cordonale, gesto altruistico che arricchisce non solo l’anima di chi lo compie ma la vita stessa di chi lo riceve in dono! Durante la serata verranno eseguiti brani musicali e letture attoriali a cura del laboratorio teatrale Frescobaldi. L’A. D. I. S. C. O. (Associazione Donatrici Sangue Cordone Ombelicale) opera a Brindisi dal 2011 con l’impegno prioritario di informare le mamme che è possibile, presso l’Ospedale “Antonio Perrino”, donare il sangue del cordone ombelicale, affinché non si lascino ingannare da chi, a solo scopo di lucro, alimenta in loro false speranze e vuole convincerle alla conservazione autologa del sangue cordonale del proprio figlio, distogliendole dalla donazione eterologa che è una scelta d’amore e di altruismo, che potrebbe significare la salvezza per un bimbo o garantire una migliore qualità della vita ad un ammalato adulto.