Donato un defibrillatore per l’ambulanza della “Misericordia”

Si e’ svolta ieri mattina presso la sede dell’associazione Misericordia nella parrocchia Santo Spirito di sant’Angelo la consegna di un defibrillatore da parte dell’associazione Periferia. Grazie a questa donazione abbiamo dotato la nostra ambulanza di un presidio sanitario salvavita molto importante per la nostra attivita’ di volontariato rivolta ai piu fragili e bisognosi. Non finiremo mai di ringraziare¬† l’associazione Periferia per questa donazione. La nostra citta’ ha bisogno di questi esempi di disinteressata generosita’ utili a far crescere il senso civico di appartenenza ad una comunita’ che necessita di essere ascoltata e aiutata. Grazie ancora a tutti gli associati di Periferia che oggi con noi hanno condiviso questa bellissima iniziativa.