Donazione artistica al reparto di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana

Il reparto di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana questa mattina ha ricevuto in dono l’opera Cristo benedicente, realizzata dallo scultore Pietro Garganese, ex direttore amministrativo dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

L’opera, realizzata in gesso ricoperto con foglia oro, antichizzata e bronzata, è stata donata come segno di memoria e vicinanza al reparto di Oncologia di Francavilla Fontana. La donazione nasce dal desiderio dello scultore di ricordare il fratello che ha svolto un ruolo di rilievo nella sanità locale di Francavilla Fontana ed è venuto a mancare a causa di una patologia oncologica.

Il Cristo benedicente rappresenta un simbolo di speranza, raccoglimento e umanità, valori che ben si integrano con la missione del reparto di Oncologia, quotidianamente impegnato nella cura e nell’assistenza dei pazienti fragili.

la direzione del presidio, il direttore della Uoc di Oncologia Palma Fedele e il personale sanitario esprimono un sentito ringraziamento allo scultore per il gesto di grande sensibilità e per aver scelto di destinare l’opera a un luogo di cura, contribuendo a rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e ricco di significato umano.