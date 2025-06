Donazione del sangue, firmato protocollo tra Brigata Marina San Marco e Asl Brindisi

Firmato oggi nella sala Federico II del Castello Svevo il protocollo d’intesa in tema di donazione del sangue tra Marina Militare – Comando della Brigata Marina San Marco e Asl Brindisi: a siglare il documento il comandante della Brigata Marina contrammiraglio Massimiliano Grazioso e il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio. Erano presenti il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il direttore del Servizio di Medicina trasfusionale Antonella Miccoli e il capitano di fregata Emilio Giannarzia, capo servizio sanitario della Brigata. La Asl ha da tempo una stretta collaborazione per le donazioni di sangue con la Marina Militare: l’obiettivo del protocollo è favorire una partecipazione consapevole e costante del personale militare alle campagne di raccolta sangue a sostegno del Servizio sanitario nazionale. “Questo protocollo – ha detto il direttore generale Maurizio De Nuccio rafforza l’alleanza strategica tra istituzioni e rappresenta un patto all’insegna della solidarietà: è un messaggio ricco di speranza per tutta la città di Brindisi”. “Molti dei nostri fucilieri sono brindisini – ha sottolineato il contrammiraglio Grazioso – e le donazioni di sangue sono un segno tangibile della vicinanza della nostra Brigata alla comunità. Con l’arrivo dell’estate – ha aggiunto – vogliamo essere pronti come sempre a dare il nostro contributo con un gesto di solidarietà”.

La dottoressa Miccoli ha ringraziato “i donatori, la Brigata Marina San Marco con il suo comandante e il direttore generale della Asl a nome di tutti quelli che hanno bisogno di sangue. Noi facciamo anche prevenzione con l’esecuzione gratuita degli esami ematochimici: i donatori devono essere informati sulla propria salute”.

“Prima di tutto – ha concluso il sindaco Marchionna – si fa del bene a se stessi, sottoponendosi ai controlli, e dopo anche agli altri. Rivolgiamo ancora una volta un appello ai cittadini: donate il sangue”. Al termine dell’incontro il comandante Grazioso ha donato alla Asl una foto ricordo del G7 a Brindisi per il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino.