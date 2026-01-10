Donazione organi nell’ospedale Perrino di Brindisi. In nottata prelievo multiorgano da un 66enne

Questa notte, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da un uomo di 66 anni.

Il prelievo è stato effettuato da un’équipe chirurgica proveniente dal Policlinico di Bari che ha lavorato insieme a quelle del presidio brindisino coinvolte nelle operazioni di prelievo degli organi. Le operazioni sono iniziate alle 2.40 e sono terminate intorno alle 7 di questa mattina, sotto la guida dalla dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.

Anche per questo prelievo multiorgano è intervenuto il team di Anestesia e Rianimazione guidata dal direttore Massimo Calò.

Il direttore generale della Asl Brindisi, a riguardo dichiara: “Questa notte, all’ospedale Perrino di Brindisi, è stato completato con successo un prelievo multiorgano grazie al gesto di straordinaria solidarietà di una famiglia che, nel momento del dolore più grande, ha detto sì alla donazione.

A nome mio personale e di tutta la Asl Brindisi esprimo alla famiglia del donatore il più profondo cordoglio per la perdita del loro caro e, allo stesso tempo, la più sentita gratitudine per aver trasformato il lutto in speranza concreta di vita per altre persone.

Un ringraziamento particolare va a tutte l’équipe chiamate in causa con le relative professionalità intervenute, alla Direzione sanitaria del Perrino e al Centro Regionale Trapianti, guidato dal prof. Loreto Gesualdo, per la professionalità, la rapidità e la sensibilità dimostrate in ogni fase dell’attività.

Il prelievo eseguito questa notte rappresenta il risultato di un lavoro di squadra impeccabile e di una organizzazione sanitaria che, anche nei momenti più delicati, sa rispondere con efficienza e umanità.

La donazione di organi è l’atto di generosità più alto che un essere umano possa compiere: è vita che continua, è amore che vince sulla morte.

Grazie, di cuore, a chi ha detto sì”.