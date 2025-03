Donazione organi nell’ospedale Perrino di Brindisi, la prima dell’anno

Questa notte, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da un uomo di 77 anni deceduto ieri dopo un ricovero in Rianimazione per emorragia cerebrale. I familiari hanno subito dato il consenso alla donazione.

Il periodo di osservazione per la certificazione della morte cerebrale è cominciato intorno alle 14 di ieri, 10 marzo, e trascorse le sei ore sono state avviate tutte le procedure necessarie.

Il prelievo è stato effettuato nella notte da équipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari che hanno lavorato insieme a quella di Oculistica del Perrino con il team di Anestesia e Rianimazione e del Blocco operatorio. Le operazioni sono terminate intorno alle 8.30 di questa mattina, guidate dalla dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.

Il direttore generale Maurizio De Nuccio esprime a nome di tutta la Asl vicinanza alla famiglia per la perdita e grande riconoscenza per il gesto di generosità e amore. “Questa decisione – dice – restituisce fiducia a tutti coloro che sono in attesa di trapianto, per molti l’unica soluzione per continuare a vivere”.

Si tratta del primo prelievo multiorgano dell’anno nella Asl Brindisi, dopo il 2024 chiuso con ben sei donazioni senza opposizione.

Il ringraziamento del direttore generale va anche a tutto il team della Rianimazione e alle équipe chirurgiche per aver garantito la buona riuscita di tutte le operazioni.