DONAZIONE SANGUE NEL PETROLCHIMICO. LA CISAL RINGRAZIA

Lunedi 20 Marzo grande partecipazione e risposta da parte del lavoratori del Petrolchimico di Brindisi, che recandosi a donare il sangue presso l’autoemoteca della Asl, presieduta dall’attenta e vigile equipe medica del centro trasfusionale presente nel sito industriale, hanno continuato a dare dimostrazione di grande solidarietà.

La Cisal chimici coglie l’occasione per ringraziare le parole di elogio da parte della Asl nei confronti di tutte le maestranze e dei responsabili delle società presenti nel polo industriale.

Ci sembra doveroso sottolineare l’impegno storico di tutte le OO.SS. e del Dopolavoro ed in particolare apprezziamo l’impegno organizzativo e di disponibilità profusi dall’ing. Piludu e dall’Ing. Polverini, responsabili delle Società Versalis e BSG, del gruppo ENI, ed dal Responsabile del personale Venera, che si adoperano affinché si agevoli puntualmente tale importante iniziativa, indispensabile per aiutare tanti cittadini in difficoltà.

Come Organizzazione sindacale, da sempre sensibile ai problemi dei lavoratori, auspichiamo che questo atto di generosità possa essere da esempio anche ad una certa politica locale che ha perso molte occasioni per dimostrare altrettanta attenzione verso chi opera all’interno del petrolchimico, anzi, in questi giorni, si sta nuovamente assistendo su qualche sito o social di chiaro orientamento politico a strumentali revival di atti che qualcuno a suo tempo disse e scrisse “che avrebbero cambiato la storia”, “piacesse o non piacesse” ….. ed infatti la storia sta cambiando! Piaccia o no!

Ancora Grazie alle maestranze per la loro generosità!

La segreteria Cisal Chimici Brindisi,

Massimo Pagliara

Giovanni Mavroidis

Andrea Genoino