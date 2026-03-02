Iniziativa di Innerwheel, TerziarioDonna/Confcommercio e Progetto Rete sul tema “Donna e Impresa”



Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un interessante convegno sul tema: “Donna e Impresa- Innovazione, start up e strumenti di finanziamento”, organizzato da Inner Wheel “Cristina Cordella”, Terziario Donna/Confcommercio Brindisi e “Progetto Rete”, con il patrocinio del Comune di Brindisi. Donna e Impresa è un tema particolarmente attuale e sentito che riguarda la presenza e il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditorialità. Le donne, spesso, sono costrette ad affrontare sfide nel mondo del lavoro, come la discriminazione e la disuguaglianza salariale. Da focalizzare il fatto che le donne sono, quasi sempre, sottorappresentate nelle posizioni di leadership e dirigenziali. Stanno creando sempre più imprese e start-up, anche se spesso affrontano molte difficoltà nell’accesso ai finanziamenti e alle risorse. L’imprenditoria femminile in Italia sta ricevendo un grande impulso grazie ai finanziamenti e incentivi dedicati. È importante però notare che ogni strumento di finanziamento ha i suoi requisiti e condizioni specifiche. Tutti gli interventi hanno focalizzato l’urgenza dell’argomento in questione perché sono ancora tante le criticità da affrontare.Tanto è stato fatto, ma ancora tanto si deve e si può fare. Una tematica importante con un pubblico attento e partecipe. Molti i ragazzi presenti a dimostrazione dell’interesse e condivisione. Tra i relatori la Presidente di UnionCamere Puglia Luciana Di Bisceglie, il Direttore di Confidi/Confcommercio Puglia Daniele Morciano e il responsabile del Progetto Policoro Don Mimmo Roma. L’incontro è stato moderato dal giornalista Mimmo Consales, direttore di Confcommercio Brindisi. Anna Consales











