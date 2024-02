I vigili del fuoco di Brindisi hanno tratto in salvo una donna che non rispondeva da ore al telefono ed al campanello della sua abitazione di via Nicolò Tacconi, nel centro di Brindisi. Hanno forzato la porta di ingresso e l’hanno trovata stesa inerme sul suo letto. E’ stata immediatamente affidata al personale del 118 che l’ha condotta in ospedale, salvandole la vita.