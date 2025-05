La FONDAZIONE DI GIULIO, in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia, Sez. di Brindisi, con Brindisi Antiche Strade, con la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi e con il Patrocinio del Comune di Brindisi, organizza una conferenza sul tema ” DONNE CHE HANNO LASCIATO INDELEBILI TRACCE NELLA STORIA”, martedì 13 maggio, alle ore 17,30 presso l’Ex Convento delle Scuole Pie ( Via Giovanni Tarantini,35 Brindisi). Relatore: Prof. Antonio Mario Caputo, Societa’ di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi. Coordina: Prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente della Fondazione Di Giulio. Conclude: Avv. Maria Elisabetta Caputo, Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi. Nel corso della Storia le Donne hanno fatto sempre la loro parte, dimostrando coraggio e determinazione.

Le loro azioni, però, spesso sono rimaste in secondo piano e dimenticate.

Il Prof. Caputo, con i suoi studi, fa emergere queste vicende e rende loro merito.

Immagini a cura di Claudio Lacorte.