DONNE DELLA SALUTE – I FESTEGGIAMENTI PERT I 50 ANNI

La sezione A.M.M.I – (Donne per la salute) – di Brindisi FESTEGGIA I 50 ANNI DELLA SUA COSTITUZIONE CON UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO SABATO 9 SETTEMBRE. IN MATTINATA È PREVISTA PER I PARTECIPANTI UNA VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ CUI SEGUIRÀ UN APERITIVO PRESSO L’ESTORIL, SCIAIA A MARE. NEL POMERIGGIO, PRESSO TENUTA MORENO, SI TERRÀ UN INCONTRO CON LA PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA DOTT.SSA RITA CASSIANO SUL TEMA “ LE DONNE ED IL VOLONTARIATO “. UNA CENA CONVIVIALE TRA BRINDISI E BUONA MUSICA COMPLETERÀ I FESTEGGIAMENTI. PER L’OCCASIONE L’AMMI HA ESTESO L’INVITO ALLE AUTORITÀ CIAVILI, MILITARI E RELIGIOSE A CONFERMA DELLA SUA PRESENZA ATTIVA SUL TERRITORIO BRINDISINO NELL’ AMBITO DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E TUTELA DELL’AMBIENTE.