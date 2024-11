Donne e prevenzione: prosegue la raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo

La Fondazione Tonino Di Giulio sostiene l’ambulatorio di Senologia di via Dalmazia, in collaborazione con la Rete delle associazioni onco-ematologiche e il CSV Brindisi Lecce. Concerto di beneficenza 4 dicembre, madrina Maria Nunzia Festa, moglie del Prefetto Luigi Carnevale

BRINDISI- L’obiettivo è raggiungere 40mila euro per l’acquisto di un ecografo all’avanguardia da donare all’ambulatorio di senologia di via Dalmazia: questa l’iniziativa, partita nel mese di febbraio, della Fondazione Tonino Di Giulio, con il patrocinio della Città di Brindisi, in collaborazione con la Rete delle associazioni onco-ematologiche e il CSV Brindisi Lecce.

“Abbiamo deciso di supportare l’ambulatorio senologico di Via Dalmazia, presidio insostituibile per la prevenzione e gli screening per venire incontro alle continue richieste di visite senologiche. Tante le donne e, in qualche caso, anche gli uomini che non riescono ad effettuarle per vari motivi. Sicuramente le liste d’attesa e sempre più frequentemente per motivi economici” ha detto Raffaella Argentieri, presidente della Fondazione Tonino Di Giulio.

“Si tratta di un dispositivo di ultima generazione che consente una vasta gamma di applicazioni, immagini eccellenti, sensibilissimo a tutto ciò che è di piccolissime dimensioni.”

A supportare l’iniziativa, il coro polifonico “Sincopatici”, diretto dal maestro Federico Dell’Olivo, che il 4 dicembre alle ore 19:30 regalerà il concerto “Christmas Rhapsody” nella Cattedrale di Brindisi. Madrina dell’evento, Maria Nunzia Festa, moglie del Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale.

Il costo del biglietto è di 20 euro ed è gradita la prenotazione entro il 30 novembre contattando il numero 347.0921569 (Daria) e 348.5173979 (Fondazione Di Giulio).

Per chi volesse contribuire all’iniziativa con una donazione:

IBAN IT75P0200815906000002563032

C/C presso Unicredit Brindisi Commenda

Causale: acquisto ecografo di ultima generazione per ambulatorio Senologia ASL Brindisi Via Dalmazia