DONNE, ESSERE, LAVORARE, RESISTERE” IN UN CONVEGNO DELLA CGIL

“Donne, essere, lavorare, resistere”. Convegno CGIL

Incontro questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna sul tema “Donne, essere, lavorare, resistere”, organizzato da CGIL. Un convegno che ha avuto più valore per sensibilizzare tutti affinché per la vera parità di genere e per abbattete il femminicidio perché e’ ancora tangibile l’orrore della morte di Giulia, uccisa dal suo ex fidanzato. Un minuto di rumore e’ stato messo in atto in onore di Giulia. Hanno partecipato il segretario generale Cgil, Antonio Macchia, la segreteria cittadina Cgil, Rosa Maffei, e le avvocate Alessandra Portaluri e Tonia D’Oronzo.