“Donne in Giallo e Nero” al Verdi

Nell’ambito del festival letterario “Giallo e Nero di Puglia”, presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto un interessante incontro:”Donne in Giallo e Nero”. Il festival, un’occasione unica per gli amanti della lettura thriller, noir e mistero, a cura della Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi, è l’unico concorso nazionale dedicato a questo genere organizzato in Puglia e rappresenta una bella opportunità per la nostra città, per promuovere l’importanza della lettura. Un’occasione importante per la Puglia, una regione scelta spesso come location per tante fiction del genere e quindi sede ideale per un festival noir. L’incontro è stato dedicato alle protagoniste femminili del giallo contemporaneo. Sono intervenute Alice Basso e Serena Venditto, due autrici molto note che hanno presentato i loro ultimi romanzi. Alice Basso, con il libro “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”, ci presenta una nuova protagonista, diversa, ma che assomiglia un po’ a ognuno di noi e Atena sarà l’esempio di come siamo pieni di fragilità, ma anche di una forza che non sappiamo di avere. “Mi chiamo Atena Ferraris e mi sa che non sono come gli altri, inutile girarci intorno. Mia madre mi ha sempre detto che siamo tutti diversi, e quindi è come se fossimo tutti uguali. Non ne sono convinta, ma mi fido di lei…”. Serena Venditto ha presentato il suo libro “Sette vite come i libri”, una nuova caccia al colpevole per gli irresistibili coinquilini di via Atri 36. La protagonista è Malù, un’archeologa con il dottorato di ricerca che è finito e l’università che non dispone di ulteriori fondi. Dovrà reinventarsi, troverà un lavoro in una biblioteca e sarà proprio un libro l’inizio di una nuova vita. Ha moderato l’incontro, Barbara Perna, magistrato e scrittrice. Presente il Sindaco Giuseppe Marchionna, scrittore e particolarmente appassionato del genere, grande sostenitore dell’importanza del festival per promuovere l’importanza della lettura. Un incontro molto interessante soprattutto per la grande simpatia delle due autrici che sono riuscite a coinvolgere i presenti. Anna Consales