“Donne in politica”. Incontro del Movimento 5 Stelle

Consueto incontro quasi a cadenza mensile. questa sera, organizzato dall’on. Valentina Palmisano del Mov 5 Stelle a Brindisi. Presso le sale di Palazzo Festa, nel cuore del centro storico di Brindisi, si e’ tenuto un incontro sul tema “Donne in politica”. L’occasione e’ stata anche per parlare del ruolo della donna del mondo del lavoro e nella generalità della vita socio-culturale della vita quotidiana. Sono intervenuti, oltre a Valentina Palmisano, anche Marina Suma, l’ex calciatrice e ora parlamentare europea, on. Carolina Morace, il consigliere comunale Roberto Fusco, l’on. parlamentare europeo Mario Furore e il coordinatore cittadino Ruggero Valzano.