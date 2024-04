Donne Nobel per la letteratura – Progetto “Equivalenze”, la mostra dal 19 al 29 aprile

Verrà inaugurata venerdì 19 aprile alle ore 9:00 la mostra dedicata alle donne Nobel per la Letteratura: quarta ed ultima esposizione, organizzata nell’ambito del progetto “Equivalenze”, verrà allestita presso la Chiesa di Sant’Anna in piazza Orsini del Balzo e saranno gli studenti delle scuole medie e superiori di Mesagne a visitarla per primi, guidati dalla prof.ssa Ester Rizzo dell’ Associazione “Toponomastica Femminile”.

Dopo l’inaugurazione, presso l’Auditorium del Castello comunale, fino alle ore 13 si terrà un corso di formazione rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale che operano nel settore Anagrafe, Stato Civile e Patrimonio. Nel corso dell’iniziativa, le docenti Barbara Belotti e Antonella Anselmo tratteranno i temi “doppio cognome” e “toponomastica inclusiva”. Dalle 15:30 alle 17:00, sempre presso l’auditorium del Castello, le docenti terranno un incontro aperto ai partner di progetto e alla cittadinanza sul tema “Le Nobel della letteratura”. La Mostra potrà essere visitata fino al 29 aprile 2024, ogni giorno dalle 09:00 alle 12:00. L’ingresso per accedere è gratuito.