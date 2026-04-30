Presso la Sala Malcarne della sede di Brindisi della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, si è tenuto l’evento “Donne, sport e Made in Italy: un gioco di squadra”, nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un appuntamento che unisce atlete, imprese e scuole per raccontare l’eccellenza che parte dal territorio. “Lo Sport è Made in Italy quando dietro una medaglia c’è una filiera e, a Brindisi, questa filiera ha il volto delle donne: atlete, imprenditrici, ricercatrici”. Una giornata che vuole promuovere creatività ed eccellenza italiana, con l’obiettivo di valorizzare i giovani e il valore del prodotto italiano. L’impresa femminile rappresenta una delle risorse più importanti e, se coniugata con il mare e lo sport, è la testimonianza del valore aggiunto che rappresenta. Da ricordare che la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto è la quarta, in Italia, ad essersi dotata della certificazione della parità di genere, perché le istituzioni devono essere d’esempio per le imprese. Un incontro interessante che ha coniugato sport, cultura, mare, turismo, Made in Italy, le componenti essenziali per il rilancio del nostro territorio, un connubio veramente strategico. Anna Consales