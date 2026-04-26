Donno, Palmisano e Valzano (M5S): riconosciuto il lavoro dei nostri eletti, il Movimento si rafforza nei territori

“Il Movimento 5 Stelle continua a consolidare la propria presenza nei territori, valorizzando esperienze amministrative serie e coerenti. A San Pietro Vernotico, Selena Nobile ed Emanuele Pesimena potranno da oggi rappresentare ufficialmente il M5S in consiglio comunale”., dichiarano il coordinatore regionale l’onorevole Donno , l’europarlamentare Palmisano e Valzano del M5S di Brindisi.

“I due consiglieri erano già iscritti al Movimento, ma alle scorse elezioni amministrative avevano scelto di candidarsi all’interno di una lista civica. Per questo motivo, fino ad oggi, non era stato riconosciuto loro l’uso del simbolo. Oggi, alla luce del lavoro svolto, della coerenza dimostrata e del percorso politico intrapreso, si è ritenuto giusto compiere questo passo”.

“La decisione, assunta dal presidente Giuseppe Conte, sentita la vicepresidente Paola Taverna e il coordinatore regionale pugliese Leonardo Donno, rappresenta un segnale politico chiaro: il Movimento riconosce e sostiene chi lavora con serietà sui territori, anche quando i percorsi iniziali si sviluppano in ambito civico”.

“ Non si tratta di un passaggio formale, ma del riconoscimento di un impegno concreto e continuo a servizio della comunità. Il M5S rafforza così la propria presenza nei comuni, puntando su credibilità, competenza e radicamento reale”.

“A Selena Nobile ed Emanuele Pesimena va il nostro augurio di buon lavoro: siamo certi che sapranno rendere ancora più incisiva l’azione del Movimento 5 Stelle, nell’interesse esclusivo dei cittadini.

L. Donno, V. Palmisano, R. Valzano

M5S