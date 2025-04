“Dono e Mistero” – Concerto-Meditazione in Memoria di San Giovanni Paolo II

L’Associazione Laici Amore Misericordioso di Brindisi celebra la figura di San Giovanni Paolo II, il Papa della

Misericordia, con un evento che unisce la musica e la spiritualità in modo profondo: “Dono e Mistero”, un

concerto-meditazione ispirato all’omonimo libro del Santo Padre e al suo cammino di fede che ha toccato il

cuore di milioni di persone.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 aprile 2025, alle ore 19:30, presso la Parrocchia SS. Resurrezione

di Brindisi. Un’occasione unica per lasciarsi guidare dalla musica e dalle parole in un viaggio che ripercorre la

vita e il pensiero di San Giovanni Paolo II, uomo di fede, speranza e misericordia.

Il concerto inizierà con Pellegrini di speranza, l’inno ufficiale del Giubileo del 2025, che ci riporta alla memoria

i momenti più significativi del pontificato di Giovanni Paolo II, come il Giubileo della Redenzione del 1983 e il

Grande Giubileo del 2000. In questi eventi storici, il Papa ha rinnovato l’invito a vivere la fede come un

cammino di speranza, apertura e conversione.

A dare voce e cuore a questo momento saranno i membri del Coro Polifonico Mater Misericordiae, che

eseguiranno brani di straordinaria intensità emotiva, accompagnati dal soprano Giuliana Maddalena

DevicIenti, la cui voce emozionante saprà toccare nel profondo l’anima degli ascoltatori. La narrazione, a cura

di Giampiera Dimonte, condurrà il pubblico attraverso i passi salienti della vita del Papa, dando voce al suo

pensiero e alla sua spiritualità. Il suono dell’organo è affidato alla prof.ssa Giovanna Tricarico, mentre quello

del violino alla prof.ssa Gilda Ciaccia.

A dirigere il concerto il M° Anna Maria Sabino Pasquale, che guiderà l’ensemble con maestria, intrecciando la

potenza della musica con la profondità del messaggio spirituale di San Giovanni Paolo II.

A introdurre la serata, ci sarà la giornalista Anna Consales, che aiuterà il pubblico a immergersi pienamente

nell’esperienza musicale e interiore che ci attende.

“Dono e Mistero” non è solo un concerto, ma un’opportunità per vivere un momento di riflessione e

raccoglimento, riscoprendo la bellezza della fede attraverso la forza della musica e delle parole. Un’occasione

per tutti coloro che vogliono rendere omaggio a San Giovanni Paolo II e riscoprire il suo messaggio di amore

e speranza.

L’ingresso è libero e gratuito. Non mancate a questo incontro speciale.