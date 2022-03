DOPO 10 GIORNI L’OLYMPIA CONTINUA A BRUCIARE!

Sicuramente non è stata una buona iudea quella di anticipare la riapertura del portellone della nave Olympia, trainata fino al porto ellenico di Platygiali dove è stata ormeggiata. Aver consentito all’ossigeno di entrare nella stiva della nave ha fatto riesplodere l’incendio, tanto che i vigili del fuoco non si sono potuti avvicinare alla nave. Le fiamme rischiano di far collassare il ponte superiore dove sono stipati decine e decine di camion. Il che potrebbe determinare finanche problemi di galleggiamento, con i conseguenti rischi di carattere ambientale.