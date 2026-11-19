Questa mattina la Squadra mobile della Questura di Brindisi, a conclusione di indagini coordinate dal Sostituto Procuratore Carmen Ruggiero, della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Lecce, nei confronti di 2 soggetti, ritenuti responsabili di omicidio aggravato dal metodo mafioso. L’attività investigativa ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di 4 soggetti indagati quali correi a vario titolo, per l’omicidio dell’imprenditore edile Gerardo VERO, maturato nel contesto delle dinamiche associative di tipo mafioso riferibili alla frangia “tuturanese” della Sacra Corona Unita e, segnatamente al clan capeggiato da Raffaele MARTENA. L’imprenditore la sera del 7 dicembre 2014 veniva attinto da più colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno della propria abitazione a Tuturano (BR). Le indagini, anche grazie alle dichiarazioni rese a distanza di anni da soggetti che hanno collaborato con la giustizia, hanno, infatti, disvelato la dinamica del gravissimo fatto di sangue ed il contesto in cui è maturato, riconducendo la genesi dell’omicidio a un debito non saldato da parte dell’imprenditore nei confronti del capo clan. In particolare, in tale contesto, la spedizione punitiva per intimidire l’imprenditore edile VERO, sarebbe stata ordinata dal boss ed eseguita da un gruppo di fuoco composto da 3 persone; la c.d. “gambizzazione”, tuttavia, fu letale per la vittima, poi deceduta in ospedale a Brindisi a causa delle gravi lesioni subite in seguito all’agguato. I due destinatari della misura cautelare in carcere, il mandante ed uno degli esecutori materiali, questa mattina sono stati raggiunti dagli investigatori della Squadra mobile di Brindisi ed arrestati.