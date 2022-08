DOPO 13 LUNGHI ANNI DI PRECARIATO SI REALIZZA IL GRANDE SOGNO DI UN LAVORO STABILE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE Br/3 DI FRANCAVILLA F.NA

La FP CGIL di Brindisi esprime grande soddisfazione e apprezzamento per l’avvenuta stabilizzazione

dell’Equipe multidisciplinare del Consorzio ATS Br/3.

Si tratta di lavoratori che hanno acquisito grande professionalità svolgendo un delicato e fondamentale ruolo

nell’ambito del welfare locale per la realizzazione di un effettivo godimento dei diritti di cittadinanza e per il

miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

13 lunghi anni di lavoro, dedizione, ma anche di rivendicazioni e mobilitazione con la CGIL sempre a fianco

che ha sempre sostenuto questi lavoratori come tutti i lavoratori precari che svolgono servizi pubblici

qualificati e indispensabili.

Oggi la FP CGIL intende ringraziare anche tutti gli attori Istituzionali che con la loro volontà politica hanno

reso possibile questo percorso di civiltà a beneficio dei dipendenti stabilizzati dell’Ambito ATS Br/3 e

dell’intera Comunità.

Per la FP CGIL la battaglia per l’abolizione del precariato è una battaglia di civiltà.

Auguriamo ai lavoratori stabilizzati del Consorzio ATS Br/3 di Francavilla Fontana buon lavoro stabile e

lunga e buona vita lavorativa nella certezza che la FP CGIL di Brindisi continuerà ad essere sempre al loro

fianco.

LA SEGRETARIA GENERALE

Patrizia Stella