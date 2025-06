Dopo gli interventi Pnrr la History Digital Library riapre sabato 21 giugno Previsto un Open Day e diverse iniziative.

La History Digital Library (HDL) del Comune di Brindisi, che ha sede nella Casa del Turista, sul lungomare Regina Margherita, dopo un importante intervento di restyling e riqualificazione, riapre sabato 21 giugno prossimo. Quale spazio trasformato e vivo, capace di coniugare memoria e innovazione, esperienza e inclusione, la HDL riapre alla comunità dopo gli interventi, realizzati con il sostegno del PNRR – Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2 del Ministero della Cultura e ora torna a inserirsi nel quadro più ampio di una rete bibliotecaria territoriale impegnata a promuovere l’accesso alla cultura come diritto e opportunità collettiva.

Parte delle Community Library sostenute dalla Regione Puglia la HDL vivrà il suo nuovo esordio con una giornata di Open Day, che prende l’avvio sabato alle ore 10:30 e con fulcro del programma il Book Experience, percorso multisensoriale permanente che racconta l’evoluzione della comunicazione umana attraverso esperienze tattili, sonore e visive, testi accessibili e strumenti digitali. Ad arricchire l’esperienza saranno le performance teatrali degli attori Enzo Toma e Tiziano Casole, che accompagneranno i visitatori con narrazioni immersive, mentre alle ore 17:30, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio creativo “Il mio piccolo carosello medievale”, condotto da Alice Caroppo (Alice’s WOW). Alle ore 18:00, alla presenza delle istituzioni, sarà presentato il nuovo Salotto dell’Audiolibro, realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Brindisi.

A mettere in relazione biblioteca e territorio ci sarà un percorso esperienziale che collegherà la Casa del Turista all’area archeologica e alle storiche “case minime”, trasformate per l’occasione in un villaggio medievale ispirato al matrimonio imperiale tra Federico II e Isabella di Brienne, con l’allestimento che, curato dall’associazione Daedalus in collaborazione con l’ATS EPICA, non ha trascurato alcun dettaglio. In particolare, saranno presentanti in anteprima i costumi della coppia imperiale che verranno indossati durante il Medieval Fest di settembre dedicato proprio alle nozze tra Federico e Isabella, celebrato a Brindisi 800 anni addietro.

Il percorso sarà arricchito dalle dimostrazioni artigianali del maestro ceramista Antonio Vestita e da un laboratorio con tornio dal vivo condotto da Daniele Andrioli.

A conclusione dell’Open Day, alle ore 19, prevista la presentazione del romanzo storico La Principessa dell’Est e il Sangue del Drago, del dott. Dario Stomati, che intreccia mito, epica e realtà storica.