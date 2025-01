Dopo il successo della prima presentazione, “Nubìvago” di Rocco Massimo Melchiorre approda a Brindisi

Dopo il grande apprezzamento riscosso ad Avellino lo scorso 14 dicembre, la raccolta di poesie Nubìvago di Rocco Massimo Melchiorre, edito da Edizioni Il Papavero-Marketing d’autore, arriva a Brindisi. L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio 2025, alle ore 16:30, presso la suggestiva Sala Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, in Via Duomo 20.

La presentazione sarà un’occasione unica per immergersi nelle “stanze” e nei luoghi intimi che l’autore ha sapientemente dipinto con le sue parole, offrendo un viaggio tra sogni, speranze ed emozioni in cui il lettore potrà riconoscersi.

Accanto all’autore, l’editore Martina Bruno, che modererà l’evento, con la partecipazione straordinaria di Don Cosimo Schena, noto come “il Poeta dell’Amore di Dio”. Amato dai giovani e seguitissimo sui social, porterà la sua sensibilità e il suo sguardo poetico alla discussione.

Durante la serata è prevista la lettura di alcune poesie tratte dal libro, accompagnate dalle note evocative del Maestro Pasquale Bruno, che renderanno ancora più intensa l’esperienza: un momento di riflessione, di riconoscimento di sé, tra le pagine di un libro di poesie definito come “un saliscendi di emozioni, un viaggio che si avrà sempre più voglia di continuare”.