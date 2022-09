Con la festa patronale pet S. Teodoro conclusa, il corso principale e’ stato riaperto al traffico veicolare, ma con grossi problemi per gli automobilisti. Infatti, i veicoli sono costretti a slalom improvvisati per evitare i blocchi di pietra posizionati all’inizio di corso Garibaldi, durante lo svolgimento della festa. Ma perché non toglierli immediatamente dopo la conclusione dei festeggiamenti per i Santi Patroni?