DOPO TANTO TRASH, HA VINTO LA GENTILEZZA!

L’edizione del Grande Fratello 2023 sicuramente sarà ricordata come una delle peggiori. Parolacce, bullismo, assoluta mancanza di valori e, soprattutto, nessun rispetto per il pubblico. Sarebbe stato facile cambiare canale e vedere qualcosa di più intelligente. Però, se si vuole commentare a ragion veduta, è necessario vedere fino a che punto può arrivare un gruppo di persone per la visibilità, in vista di introiti futuri. Quasi tutti hanno dimostrato di avere un lessico povero e un livello culturale molto basso. Si sono raggiunti gradi di maleducazione tali da fare intervenire Piersilvio Berlusconi, in persona, per cercare di porre rimedio ad una situazione incredibile, ma, probabilmente, era troppo tardi. Alla fine, però, ha vinto Nikita, forse l’unico esempio di ragazza perbene, con sani principi. Non ha mai litigato, niente parolacce e nessuna risposta alle tante provocazioni ricevute. Ritenuta diversa perché crede negli angeli e negli unicorni e già questa è una conferma di come, a volte, si è portati ad emarginare qualcuno soltanto perché diverso. Un messaggio negativo ed imbarazzante, soprattutto se in diretta televisiva, con un pubblico di tutte le età. I concorrenti si erano divisi in due gruppi: Spartani e Persiani e, alla fine, la Persia ha vinto: “historia docet!”. È stata premiata, con la vittoria, la persona più coerente della casa e, sicuramente, la più gentile. Sarà stata l’edizione più distruttiva di sempre, ma, almeno, il bene ha trionfato. Nonostante gli ascolti molto positivi, perché il format è stato seguitissimo, bisognerà correre ai ripari e fare in modo che non si raggiungano più simili livelli di volgarità e scorrettezza. Anna Consales